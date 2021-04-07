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Spor

Kulüpler Birliği ile TFF'den kritik toplantı

Kulüpler Birliği Vakfı ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasındaki toplantı, Kulüp Birliği Vakfı'nın Maslak'ta bulunan ofisinde başladı.

DHA07 Nisan 2021 Çarşamba 14:36 - Güncelleme: 07 Nisan 2021 Çarşamba 14:36
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Toplantı öncesinde Kulüpler Birliği Vakfı, bazı TFF 1'inci Lig kulüplerinin başkan ve yöneticileriyle görüştü. Daha sonra kendi arasında bir toplantı gerçekleştiren Vakıf, sonrasında TFF heyetiyle bir araya geldi. Türkiye Futbol Federasyonu heyetinde, TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1'inci Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekili Ali Düşmez ve TFF İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop yer aldı.

Toplantıda; yayın ihalesi, Trabzonspor ve Kulüpler Birliği tarafından TFF Kurulları hakkında yapılan açıklamalar ve futbolcuların Covid 19 aşısı olması gibi gündem maddeleri masaya yatırılacak.

Öte yandan Aralık ayında yayın ihalesinin yapılması beklenirken, sezon sonundaki hazırlık sürecine Kulüpler Birliği de dahil olmak istiyor. Ayrıca toplantıda dün koronavirüs testi pozitif çıktığı açılanan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da yer almadı.

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