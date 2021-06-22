İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Haziran 2021 Salı / 12 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,671
  • EURO
    10,3299
  • ALTIN
    495.852
  • BIST100
    1410.32
Spor

Kulüpler Birliği profesyonelleşiyor

Eski Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği olarak uzun zamandır vakfın yönetiminin profesyonel bir ekip olarak yürütülmesini ve Süper Lig A.Ş'nin kurulmasını planladıklarını, bunları önümüzdeki genel kurulda görüşeceklerini bildirdi.

AA22 Haziran 2021 Salı 16:49 - Güncelleme: 22 Haziran 2021 Salı 16:49
ABONE OL

Sepil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığına tekrar aday olmayacağını söyledi.

Bir süre önce de kendisinin görevinden ayrıldığını hatırlatan Sepil, şunları kaydetti:

"Biz Kulüpler Birliği olarak uzun zamandır, vakfın yönetiminin profesyonel bir ekip olarak yürütülmesini ve gerekli düzenlemeler yapılarak Süper Lig A.Ş'nin kurulmasını planlıyorduk. Bu konuda da bugünkü toplantımızda yönetim kurulu olarak bu maddeleri önümüzdeki hafta yapılacak genel kurulda görüşülmesi için gündem olarak belirledik. 28 Haziran'da çoğunluk sağlanamaması halinde 6 Temmuz'da gerçekleşecek genel kurul gündeminde bu tavsiye kararları görüşülecektir."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.