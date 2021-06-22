Kulüpler Birliği profesyonelleşiyor

AA 22 Haziran 2021 Salı 16:49 - Güncelleme: 22 Haziran 2021 Salı 16:49

Sepil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığına tekrar aday olmayacağını söyledi.

Bir süre önce de kendisinin görevinden ayrıldığını hatırlatan Sepil, şunları kaydetti:



"Biz Kulüpler Birliği olarak uzun zamandır, vakfın yönetiminin profesyonel bir ekip olarak yürütülmesini ve gerekli düzenlemeler yapılarak Süper Lig A.Ş'nin kurulmasını planlıyorduk. Bu konuda da bugünkü toplantımızda yönetim kurulu olarak bu maddeleri önümüzdeki hafta yapılacak genel kurulda görüşülmesi için gündem olarak belirledik. 28 Haziran'da çoğunluk sağlanamaması halinde 6 Temmuz'da gerçekleşecek genel kurul gündeminde bu tavsiye kararları görüşülecektir."