Kulüpler Birliği, TFF başkan adaylarıyla görüşecek

Vakfın Maslak'taki ofisinde bugün yapılan toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Ağaoğlu, "Bugünkü toplantıda tek gündem maddesi vardı. 16 Haziran'da yapılacak TFF Genel Kurulu ve önümüzdeki 1 yıllık süreç içinde göreve gelecek olan başkan ve yönetim kurulu ile alakalı, 2-3 başkan haricinde 18 kulüp başkanıyla, bir toplantı yaptık. Şu anda isimleri kamuoyunda ön plana çıkmış olan 2 başkan adayımız var. Henüz bunlar resmi olarak adaylıklarını açıklamadılar. Önümüzde kısa bir süre kaldığı için adaylarla hafta içinde burada bir toplantı yapacağız. Çözüm önerilerini aldıktan sonra oy birliği ile olmasa da oy çokluğuyla, nasıl tavır belirleyeceğimiz konusunda fikir birliğine vardık. " diye konuştu.

TFF başkanlığı için isimleri geçenlerin henüz resmi adaylıklarını açıklamamasını eleştiren Ağaoğlu, "Şimdi, 'Camiaları yoklayalım, kulüplerden görüş alalım, ona göre adaylığı açıklarız.' diye bekleniyor. Bu tür sıkıntılardan sıyrılmamız lazım. Bir an önce adaylıklarını açıklasınlar. Beklentimiz bu. Plan, program ve projeleri neler? Sorunlara nasıl çözüm getirecekleri konusunda kulüpleri bilgilendirmeleri gerekiyor. Adaylarla ilgili ön yargı yok. Birliğin menfaati doğrultusunda hareket etme kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Türk futbolunun acil çözülmesi gereken sorunları olduğunu aktaran Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Transfer dönemi başlangıcı 17 Haziran olarak açıklandı. 14/8 mi olacak 12/7 mi olacak? Bu günü geldiğinde karar verilecek bir olay değil. Planlamasını önceden yapan kulüplerin mesafe kat ettiğini hep söyledik. Bu planlamanın önemini söyledik. 3 haftadan kısa bir süre kaldı. Hala neticeye ulaşamamış yayın ihalesi konusu var. Bu sadece bizi değil yayıncı kuruluşu da ilgilendiren bir sorun. Liglerin başlamasına 2 ay kalmış. Yayıncı kuruluş da kendi hesabını, pazarlama planını yapmak zorunda. Kulüplerin planlı olmaya uğraştıkları, yayıncının planlama için uğraştığı noktada, haziran ayı sonuna ötelenmesinin doğuracağı sonuçlar var. Ön eleme oynayacak kulüpler var. Sezonu erken açmak zorundalar. Haziran ayının sonunda ön elemeye başlayacak takım, 17 Haziran'da alınacak kararla kadrosuna yabancı oyuncu mu katacak, yoksa kadrosundaki yabancılarla vedalaşmak zorunda mı kalacak?"

TFF seçimlerinin ardından KBV'nin de seçime gideceğini dile getiren Ağaoğlu, "Profesyonel bir yapıya geçilmesi amacıyla ben başkan olmuştum. Bunu eylül-ekim ayı olarak bekliyorduk. 6 Ocak'taki toplantıda profesyonel yapıya geçilmesinin erken olduğu yönünde bazı kulüp başkanları görüş ifade etti. Ben bu görevi uzun süre devam ettirmek için gelmedim. Büyük bir ihtimalle federasyon başkanı seçimlerini takip eden birkaç gün içinde biz de Kulüpler Birliği Vakfı olarak yeni başkanın seçilmesi yönünde hareket edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.