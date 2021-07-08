8 Temmuz 2021 Perşembe 18:15 - Güncelleme: 8 Temmuz 2021 Perşembe 18:30

Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu seçildi.

AHMET AĞAOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

Ekonomik, idari, sportif sorunlar var, önemli bir kısmı pandemiden kaynaklanıyor. Finansal ve sportif sorunlar ivedilikle çözülmeli. Genel kurulda tüm kulüp başkanlarının ortak isteği doğrultusunda, sorunları içeren bir mektubu kaleme alarak birkaç gün içinde Futbol Federasyonu'na ileteceğiz. Süreç sıkıntılı, hepiniz bu süreci bizimle yaşıyorsunuz. Tüm kulüplerimizle el ele vererek, bu süreç içinde en az hasarla çıkmanın çözümlerini arayacağız.

PROFESYONEL YAPIYA GEÇİLMESİ LAZIM

Bir önceki yönetim kurulunda bana görev teklif edildiğinde açık ve net ifade ettim, bir an önce profesyonel yapıya geçilmesi, konuyla alakalı gerekli çalışmalar yapılması, tüzük değişikliği gerekiyorsa tüzük değişikliğinin, sonraki adımının da Süper Lig AŞ olması konusunda mutabakatı aldık. Hepimiz, kulüp başkanları olarak fahri görev yapan insanlarız. Bir kulüp başkanından bu kadar fedakarlık beklemek haksızlık olur. Önümüzdeki süreçte profesyonel bir yapıya kavuşmak için çalışmaları ivedilikle başlatacağız.

GELİRLER YÜZDE 60-70 GERİLEDİ

2 sene öncesine göre gelirlerde yüzde 60-70 gerileme var. Bu süreçten yüzümüzün akıyla çıkmazsak, Türk futbolunun geleceği adına iyimser olma şansımız kalkıyor.

TRABZONLUNUN YAŞAYACAĞI EN BÜYÜK ONUR

Trabzonspor Kulübü Başkanı olmak, bir Trabzonlunun yaşayabileceği en büyük onur, onun üzerine onur ben tanımıyorum. Kulüpler Birliği Başkanı olarak, kulüplerin teveccühüne layık olmak tabii ki hem Türk futbolu adına büyük sorumluluk ama onurların en büyük Trabzonspor Kulübü Başkanlığı'dır.