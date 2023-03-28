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Spor

Kulüpler Birliği yarın toplanıyor! Ligden çekilen takımların...

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve büyük bir yıkıma yol açan depremde zarar görüp ligden çekilmek zorunda kalan Hatayspor ve Gaziantep FK ile oynanan maçların akıbeti için yarın Kulüpler Birliği'nde bir toplantı gerçekleştirilecek.

Habertürk28 Mart 2023 Salı 17:25 - Güncelleme:
Kulüpler Birliği yarın toplanıyor! Ligden çekilen takımların...
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Kulüpler Birliği, yarın saat 14.00'te Ali Koç başkanlığında bir araya gelecek.

Toplantıda Beşiktaş'ın ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'nın kalan maçlarında hükmen mağlup sayılmasına yönelik itirazı da masaya yatırılacak.

Hatırlanacağı gibi; TFF, deprem felaketinin ardından ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'nın kalan maçlarda hükmen mağlup sayılmasına karar vermişti.

Beşiktaş ise bu karara itiraz ederek Hatayspor ve Gaziantep FK'nın sezon başından bu yana tüm maçlarının geçersiz sayılması gerektiğini savunuyor.

Tüm kulüplerin bu konu hakkındaki görüşlerini yarın dile getireceği, burada ortak bir karar alınması halinde TFF'ye gidileceği öğrenildi.

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