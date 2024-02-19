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Spor

Kulüpler Birliği'nden elektronik bilet açıklaması

Kulüpler Birliği Vakfı, elektronik bilet satış organizasyonunu anlaşacakları firmalarla gerçekleştirmek istediklerini açıkladı.

DHA19 Şubat 2024 Pazartesi 16:54 - Güncelleme:
Kulüpler Birliği'nden elektronik bilet açıklaması
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Kulüpler Birliği Vakfı'ndan elektronik bilet satışıyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı. Vakıftan yapılan açıklamada, "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 5.11 Maddesinin (b) bendi uyarınca elektronik kart ile elektronik kart kapsamında satışı gerçekleştirilecek biletlerin basım, satış ve dağıtımına ilişkin yerel uygulamalar kulüpler tarafından gerçekleştirilir. Kulüplerimiz, önümüzdeki dönemde elektronik bilet satış organizasyonunu anlaşacakları firmalar ile gerçekleştirmek kanaatindedir. Bu doğrultuda bilet satış organizasyonu ve teknik altyapı kabiliyetini haiz firmalar ile görüşme kararı alınmıştır. Kulüplerimizin bilet satış organizasyonuna talip olacak firmaların Kulüpler Birliği Vakfı'na başvurularını [email protected] adresine iletmeleri rica olunur" ifadeleri kullanıldı.

  • Kulüpler Birliği Vakfı
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  • elektronik bilet uygulaması

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