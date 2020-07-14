Kulüpler Birliği'nden Mustafa Cengiz'e ziyaret

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ve beraberindeki başkanlar, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundular.
Cengiz'in evinde gerçekleştirilen ziyarette; Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Kasımpaşa Yönetim Kurulu Üyesi M. Fatih Saraç, Demir Grup Sivasspor Mecnun Otyakmaz ve Kulüpler Birliği Vakfı Genel Sekreteri Dr. Çağrı İlk de yer aldı.
Vakfın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Kasımpaşa Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Saraç, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ile Kulüpler Birliği Vakfı Genel Sekreteri Dr. Çağrı İlk, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundular."