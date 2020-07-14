İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Temmuz 2020 Salı / 23 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,869
  • EURO
    7,8274
  • ALTIN
    398.749
  • BIST100
    117600
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kulüpler Birliği'nden Mustafa Cengiz'e ziyaret
Spor

Kulüpler Birliği'nden Mustafa Cengiz'e ziyaret

Kulüpler Birliği Vakfı, mayıs ayında beyin ve mide ameliyatı geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.

DHA14 Temmuz 2020 Salı 17:27 - Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 17:27
ABONE OL

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ve beraberindeki başkanlar, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundular.

Cengiz'in evinde gerçekleştirilen ziyarette; Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Kasımpaşa Yönetim Kurulu Üyesi M. Fatih Saraç, Demir Grup Sivasspor Mecnun Otyakmaz ve Kulüpler Birliği Vakfı Genel Sekreteri Dr. Çağrı İlk de yer aldı.

Vakfın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Kasımpaşa Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Saraç, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ile Kulüpler Birliği Vakfı Genel Sekreteri Dr. Çağrı İlk, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundular."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.