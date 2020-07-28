28 Temmuz 2020 Salı 17:44 - Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 17:55

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı sona erdi. Toplantısı sonrası Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil basın mensuplarına bir açıklama yaptı. Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği'ne üye olan tüm kulüplerin ortak kararıyla 2019-2020 sezonunda küme düşmenin kaldırılmasını Türkiye Futbol Federasyonu'na önereceklerini söyledi.

Sepil'in açıklamaları şöyle:

"SÜPER LİG'E YÜKSELEN SON TAKIM BELLİ OLUNCA BİR DAHA TOPLANTI YAPACAĞIZ"

"Sorunları nasıl çözebiliriz diye toplantı yaptık. Hatay ve Erzurum başkanları da yer aldı. Süper Lig'e yükselecek 3. takım belli olmadan yeni sezon için karar almamız mümkün değil. Aramıza katılacak yeni takımdan sonra yine toplanacağız."

"KÜME DÜŞMENİN KALDIRILMASI İÇİN TFF'YE TAVSİYE KARARINDA BULUNACAĞIZ"

"Pandemi sürecinde 7 kulüp, küme düşme olmasın diye başvuru yapmıştı. Şimdi yine bu kulüpler, özellikle düşen 3 takım, tekrar konuyu gündeme getirdiler. Kulüplerin tamamı, müracaat eden kulüplerle aynı görüştü. TFF'ye bu konuda tavsiye kararında bulunacağız."

"DİGİTÜRK İLE GÖRÜŞMEDE BİZ DE OLMAK İSTİYORUZ"

"TFF ile Digiturk arasında yapılacak toplantıların tamamında, bugün yeni kurulan bir İcra Kurulu'nun da kesinlikle yer almasını istiyoruz"

"YENİ YABANCI KURALINI 1 YIL ERTELEYELİM"

"Yeni yabancı kuralının önümüzdeki sezon uygulanması kulüplere yarar değil, hatta zarar sağlayacak. Gelin bu işi bir yıl erteleyelim, gelecek sezon birlikte daha iyi bir planlama yapalım."

TFF İLE HARCAMA LİMİTİNİ GÖRÜŞECEĞİZ"

"Toplantıda, TFF harcama limitinin kulüplerin ihtiyacını karşılamadığını, birçok kulübün transfer döneminde zorluk yaşayacağını görüştük. Tüm kulüpler olarak ortak paydada birleştik. TFF ile harcama limiti konusunu görüşeceğiz."