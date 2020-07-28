Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı sona erdi. Toplantısı sonrası Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil basın mensuplarına bir açıklama yaptı. Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği'ne üye olan tüm kulüplerin ortak kararıyla 2019-2020 sezonunda küme düşmenin kaldırılmasını Türkiye Futbol Federasyonu'na önereceklerini söyledi.
Sepil'in açıklamaları şöyle:
"Sorunları nasıl çözebiliriz diye toplantı yaptık. Hatay ve Erzurum başkanları da yer aldı. Süper Lig'e yükselecek 3. takım belli olmadan yeni sezon için karar almamız mümkün değil. Aramıza katılacak yeni takımdan sonra yine toplanacağız."
"Pandemi sürecinde 7 kulüp, küme düşme olmasın diye başvuru yapmıştı. Şimdi yine bu kulüpler, özellikle düşen 3 takım, tekrar konuyu gündeme getirdiler. Kulüplerin tamamı, müracaat eden kulüplerle aynı görüştü. TFF'ye bu konuda tavsiye kararında bulunacağız."
"TFF ile Digiturk arasında yapılacak toplantıların tamamında, bugün yeni kurulan bir İcra Kurulu'nun da kesinlikle yer almasını istiyoruz"
"Yeni yabancı kuralının önümüzdeki sezon uygulanması kulüplere yarar değil, hatta zarar sağlayacak. Gelin bu işi bir yıl erteleyelim, gelecek sezon birlikte daha iyi bir planlama yapalım."
"Toplantıda, TFF harcama limitinin kulüplerin ihtiyacını karşılamadığını, birçok kulübün transfer döneminde zorluk yaşayacağını görüştük. Tüm kulüpler olarak ortak paydada birleştik. TFF ile harcama limiti konusunu görüşeceğiz."