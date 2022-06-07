Kulüpler Birliği'nden ''TFF Başkanlığı'' açıklaması

Süper Lig kulüplerinin başkanları Kulüpler Birliği toplantısında buluştu. Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı seçimi için henüz bir karar almadıklarını söyleyen Ağaoğlu, "Yaklaşık 3 saat süren bir görüşme yaptık. TFF başkanlığı için Cuma günü kesinleşen adaylar üzerinden bir değerlendirme daha yapacağız. Karar veya kararlar alacağız. Ortak bir görüş çıkmadı. Bazı başkanlarımızın farklı düşünceleri var." ifadelerini kullandı.