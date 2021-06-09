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Spor

Kulüpler Birliği'nden TFF'ye ''14 yabancı'' başvurusu

Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) Süper Lig'in 14 yabancı oyuncuyla devam etmesini talep etti

AA09 Haziran 2021 Çarşamba 16:45 - Güncelleme: 09 Haziran 2021 Çarşamba 16:45
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Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan, Süper Lig'de gelecek sezonun da 14 yabancı futbolcuyla oynanması talebinde bulundu.

Vakfın sosyal medya hesabından paylaşılan başvuru belgesinde, şu ifadelere yer verildi:

"Kulüpler olarak yabancı sayısının 2021-2022 sezonunda sözleşme imzalama sınırlaması olmaksızın, esame listesinde 14 yabancı yer alabilecek şekilde devam etmesi, bu hususta Kulüpler Birliği ile birlikte bir plan dahilinde kademeli düşüşün sağlanması, altyapıya yönelik projeler sunulması amacıyla komisyon kurularak Kulüpler Birliği ile birlikte bir planlama dahilinde oyuncu kriterleri, altyapı tesis yatırımları, rezerv takım gibi yapılacak somut çalışmalar neticesinde uzun vadeli kararlar verilmesi talebimizi bilgilerinize arz/rica ederiz."

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