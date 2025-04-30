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Spor

Kulüpler Birliği'nden TFF'ye yabancı kuralı çağrısı! Beşiktaş'tan başvuru

TFF'nin yeni yabancı kuralı kulüpler tarafından genel olarak olumlu karşılanırken, yaş sınırı konusunda revizyon talebi geldi. Kulüpler, 18–21 yaş arası yabancı oyuncuların kontenjandan muaf tutulmasını istiyor. Beşiktaş da federasyona bir başvuru yapmayı hedefliyor.

Akşam30 Nisan 2025 Çarşamba 08:02 - Güncelleme:
Kulüpler Birliği'nden TFF'ye yabancı kuralı çağrısı! Beşiktaş'tan başvuru
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Türkiye Futbol Federasyonu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile gelecek sezonla birlikte yabancı kuralında bazı değişiklere gitti. TFF'den yapılan açıklamaya göre; Süper Lig'de kulüpler gelecek sezonla birlikte A Takım Listesine en fazla 14 yabancı futbolcu yazabilecek. Bu 14 yabancının 12'si için yaş sınırı olmayacak. En az 2'sinde ise 1 Ocak 2003 veya daha sonrasında doğmuş olma şartı aranacak. 2026–27 sezonunda bu şart değişecek ve en az 4 yabancı, 1 Ocak 2004 veya sonrası doğumlu olacak.

YAŞ SINIRI SABİT KALSIN

Kulüpler Birliği dünkü toplantıda yabancı kuralı konusunu detaylı bir şekilde masaya yatırdı. Kulüplerin çoğu yabancı kuralından memnun. Ancak gelecek sezon hayata geçmesi planlanan 14 yabancının 2'sinde uygulanacak olan yaş sınırının sabit kalmasını istiyor. Bu konu ile yapılan çalışmalar kısa süre içinde TFF'ye iletilecek. Geçtiğimiz günlerde basın mensuplarıyla bir araya gelen Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da konuyla ilgili bir çalışma yaptıklarını açıkladı. Federasyon'a bir başvuruda bulunacaklarını ifade eden Adalı şunları söyledi:

KULÜPLER BU RİSKE GİREBİLİR

"Bu konu ile ilgili teknik heyet ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte bir çalışma yaptık. Önümüzdeki günlerde bu projeyi TFF ile paylaşacağız. 18-21 yaş arası yabancı transferlerin mevcut 14 yabancı kontenjanın haricinde tutulmasını istiyoruz. 14 tane kontenjanı kalabilir. Ancak 18-21 yaş arası oyuncular bu listeye dahil edilmezse kulüpler rahat davranabilir. Genç oyuncular için risk alınabilir. Yoksa başka türlü kulüpler bu riskleri alamaz. "

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