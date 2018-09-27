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Kulüpler Birliği'nden 'TL' kararı

Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, olağan toplantının ardından yaptığı açıklamada, 'Bütün kulüplerin katılımıyla çok verimli bir toplantı geçirdik. Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre Türkiye'deki yerleşik insanlarla yapılan sözleşmelerin TL'ye dönülmesini tartıştık aramızda. Bu kapsamda yerleşik oyuncular, hocalar aynı zamanda menajerlerle yapılan anlaşmalarda TL'ye dönülmesi üzerine kararname gereği de zaten öyle. Bütün kulüpler mutabık kaldı' dedi.

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Kulüpler Birliği Olağan Toplantısı sona erdi. Kulüpler Birliği'nin Maslak'ta bulunan merkezinde gerçekleştirilen toplantının ardından başkan Fikret Orman, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yoğun bir gündemlerinin olduğunu söyleyen Fikret Orman, "Kulüpler Birliği'nin yoğun bir gündemi vardı. Bütün kulüplerin katılımıyla çok verimli bir toplantı geçirdik. Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre Türkiye'deki yerleşik insanlarla yapılan sözleşmelerin TL'ye dönülmesini tartıştık aramızda. Bu kapsamda yerleşik oyuncular, hocalar aynı zamanda menajerlerle yapılan anlaşmalarda TL'ye dönülmesi üzerine kararname gereği de zaten öyle. Bütün kulüpler mutabık kaldı. Onun haricinde de futbolun genel problemlerini konuştuk. Önümüzdeki süreç, finansal fair play gibi süreçleri konuştuk"  ifadelerini kullandı.

"BU BİR YAPTIRIM DEĞİL"

Çıkan kanunun bir yaptırım olmadığı ifade eden Orman, "18 Eylül itibarıyla bu dakikadan sonra TL üzerinden kontratlar yapılması lazım. Kanun bunu söylüyor. Biz de zaten kanuna uymak zorundayız. Yurt içinde yapılan bütün sözleşmeleri buna bir tek sadece bir açıdan bakmamak lazım. Mesela bizim çim bakımımız var onlar da TL'ye dönecek. Bütün her şeyi TL'ye döndüreceğiz. Bütün kulüplerle bunun üzerine mutabakat sağladık. Bugünden itibaren başlayacağız artık" diye konuştu.

(DHA)

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