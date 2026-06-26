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Spor

Kulüpler Birliği'nden yabancı kuralı tepkisi! ''Hiçbir şey değişmez değildir''

Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, yabancı kuralına tepki gösterdi. Doğan, ''Kulüplerimizin yabancı kuralı konusunda hassasiyeti var. Şu an itibariyle hiç kimse yabancı kuralından memnun değil.' dedi.

HABER MERKEZİ26 Haziran 2026 Cuma 17:48 - Güncelleme:
Kulüpler Birliği'nden yabancı kuralı tepkisi! ''Hiçbir şey değişmez değildir''
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Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Çok tartışılan 10+4 yabancı oyuncu kuralına dair konuşan Doğan, şu ifadeleri kullandı:

"Kulüplerimizin yabancı kuralı konusunda hassasiyeti var. Şu an itibariyle hiç kimse yabancı kuralından memnun değil.

Bununla alakalı kendi Whatsapp grubumuzda ekibimiz çalışacak. Kulüplerin görüşlerini alacağız. Federasyonun verdiği bir karar var. Bu kararı saygıyla karşılıyoruz ama hiçbir şey değişmez değildir.

O zamanki şartlar itibariyle bu belki uygundu ama şu anda kulüplerimizden gelen haklı talepler var. Bunların hepsini federasyon ile paylaşacağız ve bu konuda kendilerinden yardım isteyeceğiz."

  • yabancı kuralı
  • kulüpler birliği vakfı
  • ertuğrul doğan

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