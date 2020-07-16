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Spor

Kulüpler Birliği'nden yayıncı kuruluşa rest!

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, yayıncı kuruluşun 2020-2021 sezonu için istediği indirim talebiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

DHA16 Temmuz 2020 Perşembe 17:08 - Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 17:08
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Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulunan Sepil, “Yayıncı kuruluş ile 3 yıl önce yapılan anlaşmaya göre 500 milyon dolarlık ödemenin yarısı dolar, yarısı TL olarak yapılacaktı. Kulüplerimizin yabancı oyuncu ödemeleri olduğu için sistem mantıklıydı. İlk 2 yıl her şey normal gitti. Üçüncü senede ise kontratta değişiklik talepleri gelmeye başlandı. İndirim verildi, fiyat düştü. Kulüpler buna anlayış gösterdiler. Koronavirüs salgını nedeniyle, yayıncı kuruluş fiyatta tekrar indirim istedi. Kulüpler özel bir durum olduğu için konuşulabileceğini iletti. Fakat istenen indirimin kabul edilmesi mümkün değildir. Her yıl ödeme maddelerinde yenileme isteniyor. Yayıncı kuruluşla yapılan 5 yıllık sözleşme, sürekli pazarlık edilen kontrat haline geldi. Bunu kabul edemeyiz" dedi.

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