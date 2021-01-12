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Spor

Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Ali Koç olacak

Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı yarın belli olacak. Tüm kulüp başkanlarının desteği ile Ali Koç'un Kulüpler Birliği'nin 11'inci başkanı olması bekleniyor.

DHA12 Ocak 2021 Salı 18:59 - Güncelleme: 12 Ocak 2021 Salı 18:59
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Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'in Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığından ayrılmasının ardından yerine geçecek isim belli oluyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki tesislerinde yarın toplanacak Kulüpler Birliği'nde başkanlık görevi de netleşecek. 5 Kasım 2019 tarihinde Kulüpler Birliği'nin 10'uncu başkanı olarak göreve başlayan Mehmet Sepil'in istifasının ardından yerine geçecek ismin ise Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç olması bekleniyor. Tüm kulüp başkanlarının desteği ile göreve gelmesi beklenen Ali Koç, Kulüpler Birliği'nin 11'inci başkanı olacak.

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