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Spor

Kulüpler Dünya Kupası Suudi Arabistan'da

FIFA, 2023 Kulüpler Dünya Kupası'nın Suudi Arabistan'da düzenleneceğini resmen duyurdu.

26 Haziran 2023 Pazartesi 17:42 - Güncelleme:
Kulüpler Dünya Kupası Suudi Arabistan'da
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Futbol dünyasında son dönemde yaptığı transferlerle dikkat çeken Suudi Arabistan, Kulüpler Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak.

FIFA, 2023 Kulüpler Dünya Kupası'nın Suudi Arabistan'da düzenleneceğini açıkladı. Yapılan açıklamada, tüm maçların Cidde'de oynayacağı aktarıldı.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası ilk kez Suudi Arabistan'da düzenlenecek.

Kulüpler Dünya Kupası, bu yıl 12-22 Aralık tarihleri arasında yapılacak.

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Yasser Al Misehal, "Son teknoloji tesisleriyle ve büyük uluslararası spor etkinliklerine ev sahipliği yapma konusundaki itibarıyla Cidde'nin FIFA Kulüpler Dünya Kupası için ev sahibi şehir olarak seçilmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz." dedi.

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