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Spor

Portekiz temsilcisi Benfica Uğurcan Çakır için kapıyı çalmaya hazırlanıyor

Portekiz temsilcisi Benfica, Trabzonspor'un yıldız kalecisi Uğurcan Çakır ile anlaşmayı planlıyor. Kalecisi Vlachodimos'u satmak isteyen Benfica'da bir numaralı aday Uğurcan Çakır.

04 Nisan 2020 Cumartesi 13:33 - Güncelleme: 04 Nisan 2020 Cumartesi 13:33
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O ismi satıp Uğurcan'ı alacaklar! Plan belli olduPortekiz Ligi takımlarından Benfica, birçok yıldız futbolcunun çıkış noktası olarak gösteriliyor. Aldığı ya da yetiştirdiği isimleri yüksek bedellere satarak bonservis zengini olan kulübün bu kez kalecisi Odysseas Vlachodimos gündemde.

UĞURCAN İLE DOLDURMAK İSTİYOR

25 yaşındaki Yunan file bekçisinin Avrupa'dan talipleri artarken, son olarak Milan ve Napoli'nin devreye girdiği ve genç eldiveni yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için girişimlere başladığı ifade edildi. Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre ise Benfica, kalecisinin yerini Trabzonspor'un genç eldiveni Uğurcan Çakır ile doldurmak istiyor.

Gazete, Uğurcan Çakır'ın Vlachodimos'un yerine alınabilecek 1 numaralı aday olduğunu yazdı ve Arsenal, Tottenham, Liverpool ve Leicester'ın da genç file bekçisiyle ilgilendiğini duyurdu.

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