Kulüplerde mayıs sendromu

FUTBOLDA 2018-2019 sezonu için geri sayıma geçilirken, kulüpleri çok zor bir dönem bekliyor. Süper Lig’de borç batağında yüzen 18 takımın, 2019-2020 sezonunda ligde mücadele edebilmesi için 31 Mayıs’a kadar Türkiye Futbol Federasyonu’ndan lisans almaları gerektiği bildirildi. TFF bir süre önce Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile kulüplerin idari ve mali yapılarını güçlendirmek için anlaşmıştı. TBB’nin de 20 Mayıs’a kadar borçların yapılandırılması ve ödeme şartları konusunda bir takvim sunması bekleniyor. Kulüpler de anlaşmaya “evet” demek zorundalar. Federasyon, 31 Mayıs’tan sonra kulüplere lige katılım belgesi verecek ve bunu UEFA’ya bildirecek. UEFA da, TFF lisansı alamayan kulüplere Avrupa kupalarına katılım izni vermeyecek. Borçları tavan yapan 4 Büyükler şimdiden Mayıs sendromu yaşamaya başladı.

Kulüplerin borcu 11 milyar lira

KULÜPLER tarafından Borsa İstanbul’a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamalara göre “Dört büyükler”in toplam borcu, 10 milyar 434 milyon liraya ulaştı. Süper Lig’deki tüm kulüplerin borcu 2012’den beri (7 yılda) 5 misli artarak 14 milyar liraya dayanırken, en fazla borç 4 milyar 250 milyon TL ile Fenerbahçe’nin. G.Saray’ın 2 milyar 825 milyon TL, Beşiktaş’ın 2 milyar 314 TL, Trabzon’un ise 1 milyar 45 bin TL borcu var.