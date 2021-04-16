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Spor

Kulusic'i yıkan gece! 4 yıl sonra bir ilk...

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Ankaragücü'nde Ante Kulusic, şansız bir şekilde kendi kalesine 2 gol attı. Kulusic, Kasım 2017'den bu yana kendi kalesine 2 gol atan ilk oyuncu oldu.

16 Nisan 2021 Cuma 23:52 - Güncelleme: 16 Nisan 2021 Cuma 23:52
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Ankaragücü'nün Hırvat stoperi Ante Kulusic, kariyerinin en şanssız maçlarından birisini Beşiktaş karşısında oynadı. Takımının Siyah Beyazlı ekibe konuk olduğu maçta 45+4. ve 52. dakikalarda kendi kalesine 2 gol birden atan tecrübeli oyuncu, büyük bir üzüntü yaşadı.

Ankaragücü, muhteşem bir geri dönüşe imza atıp sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrılırken Kulusic'ten 4 yıl sonra bir ilk geldi. Kulusic, Kasım 2017'de Trabzonspor formasıyla Osmanlıspor maçında kendi kalesine 2 gol atan Joao Pereira'nın ardından bu şanssızlığı yaşayan ilk oyuncu oldu.

34 yaşındaki oyuncu, beraberlik golünün gelmesinin ardından büyük bir sevinç yaşadı ve Paintsil'e koştu. Takım arkadaşlarının da Kulusic'e büyük destek vermesi gözlerden kaçmadı.

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