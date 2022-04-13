Küme düşen Yeni Malatyaspor'un rakibi Galatasaray

Süper Ligin 33. Haftasında 18 Nisan Pazartesi saat 20.30'da Galatasaray ile karşılaşacak olan sarı-siyahlı ekip, ligde 20 puanla son sırada yer alırken, Galatasaray ise 41 puanla 14. sırada yer alıyor.

Yeni Malatyaspor, geçen hafta sahasında Giresunspor'a 1-0'lık skorla mağlup olarak ligin bitimine 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşen ilk ekip olmuştu. Matematiksel olarak küme düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor, 6 yıl sonra Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek.

İki ekip şu ana kadar 12 kez karşı karşıya geldi ve bu maçlarda Galatasaray'ın 6 galibiyeti bulunurken, Yeni Malatyaspor rakibine karşı 2 kez kazandı. 4 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.