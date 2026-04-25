Küme düşme hattında Kayserispor'dan kritik 3 puan

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Zecorner Kayserispor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Kayserispor 2-0'lık skorla kazandı.
Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 78. dakikada Fedor Chalov ve 88. dakikada Laszlo Benes attı.
Çaykur Rizespor'un 35. dakikada Valentin Mihaile bulduğu gol ise VAR uyarısının ardından faul sebebiyle iptal edildi.
3 hafta sonra kazanan Kayserispor, puanını 26'ya yükseltti. 3 hafta sonra mağlup olan Rizespor ise 37 puanda kaldı.
Kayserispor, gelecek hafta 2 puan üzerindeki Eyüpspor'u sahasında ağırlayacak. Rizespor ise Konyaspor'u ağırlayacak.