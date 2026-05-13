Küme düşme hattında Levante'den kritik galibiyet

İspanya La Liga'nın 36. haftasında Celta Vigo ile Levante karşı karşıya geldi.

Estadio Abanca Balaidos'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip 3-2 kazandı.

Celta Vigo'nun gollerini 4. ve 48. dakikada Ferran Jutgla kaydetti. Levante'de ise goller 43. dakikada Kervin Arriaga, 57. dakikada Adrian de la Fuente ve 63. dakikada Roger Brugue'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Celta Vigo, haftayı 50 puanla 6. sırada tamamladı. Levante ise küme düşme hattında kritik bir galibiyet alarak puanını 39'a yükseltti.

İspanya La Liga'nın 37. haftasında Celta Vigo, Athletic Bilbao ile deplasmanda karşılaşacak. Levante ise evinde Mallorca'yı konuk edecek.