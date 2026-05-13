İSTANBUL 23°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mayıs 2026 Çarşamba / 27 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,4229
  • EURO
    53,4169
  • ALTIN
    6882.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Küme düşme hattında Levante'den kritik galibiyet
Spor

Küme düşme hattında Levante'den kritik galibiyet

İspanya La Liga'nın 36. haftasında Levante, Estadio Abanca Balaidos'ta oynanan karşılaşmada Celta Vigo'yu 3-2 mağlup etti.

HABER MERKEZİ13 Mayıs 2026 Çarşamba 00:20 - Güncelleme:
Küme düşme hattında Levante'den kritik galibiyet
ABONE OL

İspanya La Liga'nın 36. haftasında Celta Vigo ile Levante karşı karşıya geldi.

Estadio Abanca Balaidos'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip 3-2 kazandı.

Celta Vigo'nun gollerini 4. ve 48. dakikada Ferran Jutgla kaydetti. Levante'de ise goller 43. dakikada Kervin Arriaga, 57. dakikada Adrian de la Fuente ve 63. dakikada Roger Brugue'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Celta Vigo, haftayı 50 puanla 6. sırada tamamladı. Levante ise küme düşme hattında kritik bir galibiyet alarak puanını 39'a yükseltti.

GELECEK MAÇLARI

İspanya La Liga'nın 37. haftasında Celta Vigo, Athletic Bilbao ile deplasmanda karşılaşacak. Levante ise evinde Mallorca'yı konuk edecek.

ÖNERİLEN VİDEO

İçkisini içip hırsızlık yaptı! Rahat tavırları kameralara yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.