Küme düşme hattında Tottenham'dan kritik puan kaybı

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında alt sıralarda yer alan Tottenham, sahasında Leeds United'ı konuk etti.

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Ev sahibi ekibin golünü 50. dakikada Mathys Tel kaydederken, konuk ekibin golü ise 74. dakikada penaltıdan Dominik Calvert-Lewin'den geldi.

Bu sonuçla birlikte puanını 38 yapan Tottenham, düşme hattındaki en yakın rakibi West Ham United'ın 2 puan üstünde yer alıyor. Leeds United ise, haftayı 14. sırada 44 puanla kapattı.

GELECEK MAÇLARI

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Tottenham, Chelsea ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Leeds United ise sahasında Brighton'ı konuk edecek.