Altay 22 yıl sonra Galatasaray karşısında kazanmak istiyor

Ligin bitimine 5 hafta kala kümede kalma barajının 10 puan gerisinde 17'nci sırada yer alıp bu hafta yenildiği takdirde rakiplerinin sonuçlara göre küme düşme ihtimali bulunan Altay'da sportif direktör Tuna Üzümcü, Galatasaray maçına 3 puan parolasıyla hazırlandıklarını söyledi. Üst üste oynayacakları Galatasaray ve Atakaş Hatayspor (D) karşılaşmalarından en az 4 puanla ayrılıp, en yakın rakipleri Giresunspor'u konuk edecekleri müsabakaya puan farkını eriterek çıkmak istediklerini belirten Tuna Üzümcü, "Bu 3 maçta toplayacağımız 7 ya da 9 puanla son 2 haftaya umudumuzu koruyarak girmek istiyoruz" dedi.

Deniz ve Özgür'ün tedavilerinin sürdüğü Altay'da kasığında ağrıları olan sol bek Naderi'nin forma giymesinin zor olduğu belirtildi. İzmir ekibinde Paixao ve Murat da kadro dışı kalmıştı.