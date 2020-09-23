Küme düşmekten son anda kurtulan takımların analizi

23 Eylül 2020 Çarşamba 13:27 - Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 13:27

YENİ MALATYASPOR



Sergen Yalçın yönetiminde, Adis Jahovic, Afriyie Acquah, Gökhan Töre, Moryke Fofana gibi transferlerle iddialı bir kadro kuran Yeni Malatyaspor, ilk maçında ligin zorlu ekiplerinden Başakşehir’i evinde 3-0 lık skorla geçmişti. Eylül ayındaki diğer maçlarında 3 mağlubiyet 1 beraberlik ve 1 galibiyet alan Yeni Malatyaspor inişli çıkışlı bir performans sergiledi.



Ekim ayında Sergen Yalçın ve teknik ekibinin oynattığı pozif futbol ile üretken bir takım ortaya çıkmıştı. Oynanan 3 maçta 11 gol atıp kalesinde sadece 1 gol gören Sergen Yalçın’ın öğrencileri 9 puanı hanesine yazdırdı.

Kasım ayındaki 4 maçını da beraberlikle kapatan Yeni Malatyaspor kalesinde gördüğü gollerin önüne geçemedi. Yönetimle teknik ekip arasında ilk sorunlarda bu dönem ortaya çıkmaya başladı. Oyunculara yapılacak ödemelerde sıkıntılar çıkması, kulübün mali olarak yaşadığı sıkıntılar camiayı etkilemeye başlamıştı.

Ligin ilk devresinin sonuna geldiğimizde 4 maçta 4 puan toplayabilen Yeni Malatyaspor devreyi 24 puanla 8. sırada küme düşme hattından uzak bir yerde tamamlamıştı. Ne olduysa devre arasından sonra oldu. Yeni Malatyaspor’u küme düşme hattına sürükleyen en büyük hata mevcut başkan Adil Gevrek’in de sonradan itiraf edip kabul ettiği Sergen Yalçın’ın yönetim kurulu kararıyla görevden alınması oldu. Sergen Yalçın’ın ayrılığından sonra takımın önemli isimlerinden Jahovic ve Guilherme’nin ayrılığından sonra yerlerine gerekli transferler zamanında yapılamadı.

Yönetim, teknik adam konusunda da zayıf kalınca ikinci yarının ilk maçına Ali Ravcı yönetiminde çıkan Yeni Malatyaspor Başakşehir’e karşı 4-0’lık ağır bir mağlubiyet aldı.

Alanyaspor maçıyla birlikte takımın başına Kemal Özdeş getirildi. Mağlubiyet serisi devam ederken Kemal Özdeş de takımın başında bir varlık gösteremedi. Takımının başında çıktığı tüm maçlarda mağlubiyet alan Kemal Özdeş 5 haftada gösterdiği kötü performansla takımdan ayrıldı.

Yeni Malatyaspor için kabus gibi başlayan ikinci devrede yönetim bu sefer Hikmet Karaman tercihine yöneldi. Pandemiye kadar geçen süreçte 3 maçta 1 puan toplayabilen Yeni Malatyaspor artık küme düşme adayları arasında gösterilmeye başlanmıştı. Ne oynadığı belli olmayan bir sistemi olmayan acele ve yanlış kararlarla yapılan teknik adam ve oyuncu tercihleri kulübü bir çıkmaza sürüklemişti.

Liglerin haziran ayında tekrar başlamasının ardından ne kötü futbolda değişen bir şey vardı ne de puan kayıplarının önüne geçilebildi. 8 maçta 7 puan toplayan Yeni Malatyaspor devrenin tamamında ise sadece 8 puan toplayarak. Ligi 16. Sırada tamamlayıp küme düşen son takım olmuştu.

Sezon başında Yönetim ve Divan Kurullarında deprem etkisi yaratan istifalar yaşandı. Bunlardan en dikkat çeken isimler Divan Kurulu Başkanı Ahmet Çakır, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selim Pilten oldu.

Taraftar grupları ve camia tarafından istenmeyen adam haline gelen Başkan Adil Gevrek, geçtiğimiz sezon sonu da şehrin önde gelenleri tarafından tepki görürken, kulübün Divan Kurulu tarafından istifaya çağrılmıştı. Tüm bu eleştirilere ve çağrılara kulak tıkayan Yeni Malatyaspor Başkanı izlediği transfer politikasıyla da taraftarları çileden çıkardı. Yaşananlarla birlikte Yönetim Kurulu üyesi Erdal Gündüz’ün istifası Adil Gevrek kanadında soğuk duş etkisi yaratmıştı.

Camiadan ve taraftarlardan büyük tepki alan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ağır eleştirilere maruz kalmaya devam etti fakat görevine devam eden Adil Gevrek TFF’nin aldığı küme düşme kuralının 2019-2020 sezonu için kaldırılmasıyla bu süreci geçiştirmiş oldu.

2020-2021 sezonuna girdiğimizde ise transferlerin kampa yetişmemesi, doğru oyuncuların alınmadığı konusunda hala eleştiri alan başkan Adil Gevrek’in takımı çıktığı ilk 2 maçta 1 puan toplayarak yeni sezon içinde izleyenlere umut vadetmedi.

KAYSERİSPOR

Hikmet Karaman yönetiminde sezona başlayan Kayserispor, Bernard Mensah gibi önemli bir oyuncuyu kadrosuna katarken Adebayor, Abdennour gibi tecrübeli takviyelerle de rekabetçi bir kadro kurmuştu. Fakat işler istendiği gibi gitmedi. Çıktığı 7 maçta da galibiyetle tanışamayan Hikmet Karaman oynattığı defansif futbolla da isteneni verememişti. 7 maçta sadece 3 puan toplayabilen ve kalesinde 14 gol gören Kayserispor Hikmet Karaman’la yolları ayırma kararı aldı.

Takımın başına tecrübeli teknik adam Samet Aybaba getirildi. Fakat bu da uzun sürmedi takımın başında sadece 18 gün kalan Samet Aybaba çıktığı 2 maçta 1 puan topladı. Yeni Malatya karşısında alınan 4-0lık mağlubiyetin ardından Samet Aybaba’yla da yollar ayrıldı.

Bülent Uygun henüz ekim ayında takımın başına getirilen 3. Teknik adam olmuştu. İlk maçında Fenerbahçe’ye karşı galibiyet alan teknik adam takımına ligdeki ilk galibiyetini kazandırmıştı. Fakat bu macerada uzun sürmedi sadece 8 maç takımın başında kalabilen Bülent Uygun da 6 mağlubiyet alarak kötü gidişata dur diyemedi. 30 kasımda başkanlık seçimine giren Kayserispor’da başkanlığa Süper lig tarihinin ilk kadın başkanı olan Berna Gözbaşı seçildi.

Yeni başkan Robert Prosinecki’yi 13 Ocak’ta takımın başına getirdi. Transferlerde doğru oyuncuları bulamayan Kayserispor saha içerinde sadece Mensah’ın ve Pedro Henrique’nin ayağına bakan, çabuk dağılan kompakt bir oyun sergilemeyen bir takım halindeydi. Teknik adam değişiklikleri ve kadro içindeki uyumsuzluk kötü gidişatı durduramadı. Alınan seri galibiyetlere rağmen ligi 17. sırada tamamlayan Kayserispor küme düşen 2. takım oldu.

TFF’nin aldığı küme düşme kuralının 2019-2020 sezonu için kaldırılmasıyla Kayserispor 2020-2021 sezonunda da Süper ligde mücadele etmeye devam ediyor.

MKE ANKARAGÜCÜ

MKE Ankaragücü Ayhan Atik yönetiminde başladığı sezonu 5. Teknik adam olan İbrahim Üzülmez ile noktaladı. Çok fazla teknik adam değişikliği yapılması, kulübün yaşadığı ekonomik kriz ve verilen transfer yasakları yüzünden zor günler geçiren MKE Ankaragücü kadro kurmakta büyük zorluk yaşamıştı. Geçen sezonun en iyi oyuncularından Altay Bayındır ve Tyler Boyd’u da kaybeden Ankaragücü bu oyuncuların da yerini dolduramadı.

Ligi 7 galibiyet 11 beraberlik ve 16 mağlubiyetle 18. Sırada tamamlayan Ankaragücü TFF’nin aldığı karar ile 2019-2020 sezonunda küme düşmenin kaldırılmasıyla yeni sezonda yeniden Süper Lig'de devam ediyor.