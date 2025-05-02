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Spor

Küme düşmeme mücadelesi veren Iğdır FK'dan sürpriz çıkış: Hedef Süper Lig

1. Lig'de 22. haftaya kadar küme düşmeme mücadelesi veren Iğdır FK, Çağdaş Çavuş'un teknik direktörlük görevine getirilmesiyle çıkışa geçti. Çavuş yönetimindeki kulüp, şimdilerde Süper Lig için mücadele ediyor.

AA2 Mayıs 2025 Cuma 12:55 - Güncelleme:
Küme düşmeme mücadelesi veren Iğdır FK'dan sürpriz çıkış: Hedef Süper Lig
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, küme düşme hattındayken yakaladığı yenilmezlik serisiyle şimdi Süper Lig yolunda play-off için mücadele ediyor.

Son iki sezondur üst liglere yükselen Iğdır FK, bu çıkışını Süper Lig ile taçlandırmak istiyor.

Ligde 22 haftalık periyotta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan, 26 puanla 18. sırada bulunan takımın başına teknik direktör Çağdaş Çavuş getirildi.

Çavuş yönetiminde çıkış yakalayan Iğdır FK, oynadığı son 14 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 29 puan topladı ve puanını 55'e yükseltti.

Son 12 maçında yenilgi yaşamayan Iğdır ekibinin bu karşılaşmalarda aldığı sonuçlar şu şekilde:

HaftaKarşılaşmaSkor
25Iğdır FK-Ankara Keçiörengücü3-0
26Erzurumspor FK-Iğdır FK0-0
27Iğdır FK-Çorum FK1-0
28Manisa FK-Iğdır FK0-1
29Iğdır FK-Şanlıurfaspor2-2
30MKE Ankaragücü-Iğdır FK0-4
31Iğdır FK-Ümraniyespor0-0
32Amed Sportif Faaliyetler-Iğdır FK0-0
33Iğdır FK-İstanbulspor3-0
34Bandırmaspor-Iğdır FK1-1
35Iğdır FK-Sakaryaspor4-0
36Yeni Malatyaspor-Iğdır FK0-9

ÇAVUŞ YÖNETİMİNDE SAHASINDA MAĞLUBİYET YAŞAMADI

Iğdır ekibi, Çavuş yönetiminde 23. haftadan itibaren sahasında çıktığı 7 maçın 5'inden galibiyet, 2'sinden ise beraberlikle ayrıldı.

Ligin 37. haftasında 4 Mayıs Pazar günü şampiyonluğu ve Süper Lig'i garantileyen Kocaelispor'u ağırlamaya hazırlanan Iğdır FK, bu maçtan galibiyetle ayrılırsa play-off için büyük avantaj yakalayacak.

İki sezondur üst liglere yükselen Iğdır FK, bu sezon da Süper Lig'e çıkıp tarih yazmak istiyor.

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