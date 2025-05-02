Küme düşmeme mücadelesi veren Iğdır FK'dan sürpriz çıkış: Hedef Süper Lig

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, küme düşme hattındayken yakaladığı yenilmezlik serisiyle şimdi Süper Lig yolunda play-off için mücadele ediyor.

Son iki sezondur üst liglere yükselen Iğdır FK, bu çıkışını Süper Lig ile taçlandırmak istiyor.

Ligde 22 haftalık periyotta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan, 26 puanla 18. sırada bulunan takımın başına teknik direktör Çağdaş Çavuş getirildi.

Çavuş yönetiminde çıkış yakalayan Iğdır FK, oynadığı son 14 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 29 puan topladı ve puanını 55'e yükseltti.

Son 12 maçında yenilgi yaşamayan Iğdır ekibinin bu karşılaşmalarda aldığı sonuçlar şu şekilde:

Hafta Karşılaşma Skor 25 Iğdır FK-Ankara Keçiörengücü 3-0 26 Erzurumspor FK-Iğdır FK 0-0 27 Iğdır FK-Çorum FK 1-0 28 Manisa FK-Iğdır FK 0-1 29 Iğdır FK-Şanlıurfaspor 2-2 30 MKE Ankaragücü-Iğdır FK 0-4 31 Iğdır FK-Ümraniyespor 0-0 32 Amed Sportif Faaliyetler-Iğdır FK 0-0 33 Iğdır FK-İstanbulspor 3-0 34 Bandırmaspor-Iğdır FK 1-1 35 Iğdır FK-Sakaryaspor 4-0 36 Yeni Malatyaspor-Iğdır FK 0-9

ÇAVUŞ YÖNETİMİNDE SAHASINDA MAĞLUBİYET YAŞAMADI

Iğdır ekibi, Çavuş yönetiminde 23. haftadan itibaren sahasında çıktığı 7 maçın 5'inden galibiyet, 2'sinden ise beraberlikle ayrıldı.

Ligin 37. haftasında 4 Mayıs Pazar günü şampiyonluğu ve Süper Lig'i garantileyen Kocaelispor'u ağırlamaya hazırlanan Iğdır FK, bu maçtan galibiyetle ayrılırsa play-off için büyük avantaj yakalayacak.

İki sezondur üst liglere yükselen Iğdır FK, bu sezon da Süper Lig'e çıkıp tarih yazmak istiyor.