Küme hattında Wolfsburg'dan kritik puan kaybı

SC Freiburg ile Wolfsburg, Almanya Bundesliga'nın 32. haftasında Europa-Park 'ta oynanan mücadelede 1-1 berabere kaldı.

HABER MERKEZİ3 Mayıs 2026 Pazar 22:43
Almanya 1. Bundesliga'nın 32. haftasında SC Freiburg ile Wolfsburg karşı karşıya geldi. Europa-Park 'ta oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Konuk ekip Wolfsburg, 55. dakikada Konstantinos Koulierakis'in golüyle öne geçti. Freiburg, 75. dakikada Philipp Lienhart'ın golüyle eşitliği sağladı.

Bu sonucun ardından Freiburg, 44 puanla 7. sırada ve Avrupa Konferans Ligi sırasında kaldı.

Wolfsburg ise 26 puanla 16. sırada yer aldı.

Freiburg, gelecek hafta Hamburg deplasmanına gidecek. Wolfsburg ise sahasında şampiyon Bayern Münih'i ağırlayacak.

