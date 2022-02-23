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Spor

Kümede kalma mücadelesi veren Altınordu'nun zorlu fikstürü

Spor Toto 1. Lig'de ikinci yarıda çıktığı 7 maçı da kaybederek korkulu rüya görmeye başlayan düşme hattındaki 22 puanlı Altınordu bu hafta 29 puanlı Nasadoge Menemenspor karşısında en kritik sınavlarından birine çıkacak.

DHA23 Şubat 2022 Çarşamba 14:05 - Güncelleme: 23 Şubat 2022 Çarşamba 14:05
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Kırmızı-lacivertliler, alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren rakibini de mağlup edememesi halinde mental açıdan büyük çöküş yaşayacak. Altınordu, Menemenspor'la oynayacağı İzmir derbisinin ardından zorlu bir fikstürle karşı karşıya kalacak.

İzmir temsilcisi pazartesi günü oynayacağı derbiden sonra üst üste ilk 2 yarışı veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Bereket Sigorta Ümraniyespor'la (D) karşılaşacak. Altınordu sezonu Adanaspor, Eyüpspor (D), Manisa FK, Ankaragücü (D), Yılport Samsunspor (D), Kocaelispor (D), Balıkesirspor ve Beypiliç Boluspor (D) müsabakalarıyla tamamlayacak.

Kümede kalma barajının 6 puan gerisinde 18'inci sırada yer alan kırmızı-lacivertliler, seri galibiyetler alamaması durumunda lige mendil sallayacak.

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