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Spor

Kümede kalma mücadelesi veren Boluspor işini son haftaya bırakmak istemiyor

Beypiliç Boluspor Teknik Direktörü Emre Toraman, ligde son haftaları olduğunu belirterek, “İnşallah yine deplasmandan iyi bir sonuçla döneceğiz. Son haftaya bırakmadan bu hafta işi bitirmek istiyoruz' dedi.

DHA13 Mayıs 2022 Cuma 16:13 - Güncelleme:
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Spor Toto 1. Lig ekibi Beypiliç Boluspor, cumartesi günü oynayacağı Ankaragücü maçı için Ankara'ya doğru yola çıktı. Takım otobüsüyle yola çıkan futbolcular ve teknik heyeti, kulüp yöneticileri uğurladı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da takım otobüsüne binerek futbolcularla birlikte Ankara'ya gitti.

Ligden düşme tehlikesi bulunan Beypiliç Boluspor için kritik olan Ankaragücü maçı öncesi konuşan teknik direktör Emre Toraman, "Samsunspor maçında da galip gelince haftamız keyifli geçti. Güzel bir çalışma dönemi oldu. Son iki haftamız. İnşallah yine deplasmandan iyi bir sonuçla döneceğiz. Son haftaya bırakmadan bu hafta işi bitirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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