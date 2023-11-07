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Spor

Kumluca Atatürk Stadyumu'nda çalışmalar devam ediyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in geçtiğimiz ay törenle temelini attığı ve 4 etaptan oluşan Kumluca Atatürk Stadyumu projesisinin temel imalatları tamamlandı.

IHA7 Kasım 2023 Salı 12:25 - Güncelleme:
Kumluca Atatürk Stadyumu'nda çalışmalar devam ediyor
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in geçtiğimiz ay törenle temelini attığı ve 4 etaptan oluşan Kumluca Atatürk Stadyumu projesinin temel imalatları tamamlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sözünü verdiği başta güreş, deve güreşi, futbol, konser ve festivaller gibi etkinliklere ev sahipliği yapacak olan Kumluca Atatürk Stadyumu projesinde çalışmalar devam ediyor. Stadyum projesi 4 etap şeklinde imal edilecek. Ekiplerin yoğun çalışmalarıyla projenin temel beton imalatları tamamlandı. Birinci etabın kolon betonları döküldü, döşeme betonuna başlandı. Diğer etaplarda ise kolon donatı imalatları hızla devam ediyor.

13 DÖNÜMLÜK ALAN

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Kumluca Belediyesi arasında yapılan ortak hizmet projesi ve işbirliği protokolü doğrultusunda hazırlanan tribün projesi yaklaşık 13 bin 200 metrekare alanın 6 bin 650 metrekarelik kısmına inşa edilecek. Projede, idari alan, tuvalet, engelli tuvaleti, duş, soyunma odaları, depo alanları, enerji odası ve su deposu yer alacak. 2000 metrekare yeşil alana da sahip olan projede, 97 araç kapasiteli otopark da yer alacak.

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