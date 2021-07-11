İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Temmuz 2021 Pazar / 1 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6577
  • EURO
    10,2916
  • ALTIN
    504.177
  • BIST100
    1378.28
Spor

Kupa Amerika'da şampiyon Arjantin

Kupa Amerika finalinde Brezilya'yı 1-0 yenen Arjantin kupanın sahibi oldu. Lionel Messi, ilk kez Arjantin'le kupa kazanma başarısı gösterdi.

AA11 Temmuz 2021 Pazar 09:09 - Güncelleme: 11 Temmuz 2021 Pazar 09:09
ABONE OL

Kupa Amerika finalinde rakibi Brezilya'yı 1-0 yenen Arjantin şampiyon oldu.

Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrindeki Maracana Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Arjantin 1-0 kazanarak Kupa Amerika'yı 28 yıl sonra kazandı.

Maçın tek golünü 22. dakikada Arjantinli orta saha oyuncusu Angel Di Maria attı.

Böylece üç kez Kupa Amerika finali, bir kez de Dünya Kupası finali oynayan ve kaybeden Lionel Messi, ilk kez Arjantin'le kupa kazanma başarısı gösterdi.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen turnuvaya Brezilya ev sahipliği yaptı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.