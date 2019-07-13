‘Kupa kazanmak istiyorum’

FENERBAHÇE ile yıllığına kiralık olarak anlaşan ve Sarı-Lacivertli formayı sırtına geçiren Garry Rodrigues, geleceği dair umut dolu mesajlar verdi. 2017-2019 yılları arasında Galatasaray’da 61 kez forma giyen, 13 gol atan ve 2017-2018 sezonunda şampiyonluk yaşayan 28 yaşındaki kanat oyuncusu “Suudi Arabistan’da mutlu değildim. Fener benim için doğru tercih” dedi.

TRANSFERLER TAKIMA GÜÇ KATAR

Yeşil Burun Adalı futbolcu “Fenerbahçe yönetimi, beni almak için çok istekliydi. Bunu farkettim ve teklife cevabım ‘Evet’ oldu. Fenerbahçe çok büyük bir camia. Bunun bilincindeyim. Bundan sonraki hedefim bu forma altında kupalar kazandırmak. Takıma yapılan takviyelerden haberim var. Vedat Muriç, Max Cruse, Emre Belözoğlu kaliteli isimler. Hep birlikte Fener’i istenen yere taşıyacağız” diye konuştu.

SÜPER LİGİ YAKINDAN BİLİYORUM

Ersun Yanal’ın tecrübeli bir teknik adam olduğunu söyleyen Rodrigues şöyle devam etti: “Onunla çalışmak benim için keyifle olacak. Fenerbahçe taraftarının önünde Kadıköy’de ilk maça çıkmak için sabırsızlanıyorum. Arabistan’a uyum sağlamakta zorlandım. Ama İstabul’u biliyorum, tanıdığım bir şehir. Süper Lig’e yabancı değilim. Arkadaşlarımla çok çalışıp, iyi bir takım olup Şampiyonluk kupasını kaldıracağız..”