Galatasaray, yeni sezonun transfer tahtasını dünya yıldızıyla açtı. Bayern Münih ile sözleşme uzatmayan Leroy Sane, Sarı-Kırmızılılara imza attı. Taraftarlar, Fenerbahçe'nin de teklif yaptığı Alman yıldızı, Atatürk Havalimanı'nda coşkuyla karşıladı. Leroy Sane, dün yapılan sağlık kontrollerinin ardından da resmi sözleşmeyi imzaladı. Aslan'ın 29 yaşındaki oyuncusunun kariyeri ise adeta kupa müzesi gibi. Son 5 sezonda Bayern'de ortalama olarak 30 maça çıkan başarılı hücum jokeri, şimdiye kadar kariyerine 18 de kupa sığdırdı.

UEFA SÜPER KUPASI'NI DA KAZANDI

Profesyonel kariyerine Bundesliga ekibi Schalke'de başlayan Alman yıldız, 2016- 17 sezonunda Pep Guardiola'nın Manchester City'sine 52 milyon euro karşılığında transfer oldu. Başarılı oyuncu burada; 2'si Premier Lig olmak üzere 7 kupa kazandı. M.City'de çıktığı 135 maçta 39 gol ve 44 asist kaydeden Sane, 2020-21 sezonunda Bayern Münih'e 49 milyon euro karşılığında transfer oldu. Başarılı performansına devam eden yıldız oyuncu, Alman devinde çıktığı 220 maçta 61 gol ve 55 asist kaydetti. 1'i UEFA Süper Kupa olmak üzere de koleksiyonuna 8 kupa ekledi.

MAÇ BAŞINA 0.53 SKOR KATKISI

Almanya Ligi'nde 5 sezonda 4 şampiyonluk yaşadı. Schalke, M. City ve B.Münih formalarıyla toplamda 412 karşılaşmaya çıkıp 113 gol ve 107 asist kaydetti. Bu istatistikler de maç başına yaklaşık 0,53 skor katkısına tekabül ediyor. Sane'nin Devler Ligi tecrübesi de dikkat çekiyor. Başarılı oyuncu, 73 maçta 23 gol, 19 asistlik performans sergiledi. Sağ ve sol kanatlarda oynayan Alman yıldız, 10 numarada da görev yapabiliyor. Leroy, bu yönüyle, 3 kulvarda mücadele edecek G.Saray'ın elini güçlendirecek.

GUARDIOLA'NIN GÖZDESIYDI

Leroy Sane, 2016-17 sezonunda Manchester City'nin başına geçen Pep Guardiola'nın ilk transferlerinden birisiydi. Schalke'den 52 milyon euro karşılığında transfer edilen Alman yıldız, M.City'de çıktığı 135 maçta 39 gol ve 44 asist kaydetti. İspanyol teknik adam da geçmişte oyuncusuna övgüler yağdırmıştı.

EN BÜYÜĞE KATILDIM

Sane imza sonra şunları söyledi: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim, taraftarla bir araya gelmek için sabırsızım . Mertens büyük futbolcuydu. Onun numarasıyla şans getirmek ve ben de başarılar yakalamak istiyorum. Taraftarın ilgisi çok şaşırttı, karşılığını vermek istiyorum. Demirbay ile görüşmüştüm, o da çok mutlu."

BAYERN MÜNİH ILE MAÇA ÇIKACAK

B.Münih ile sözleşmesi resmi olarak 30 Haziran'da sona eren Leroy Sane, Alman devinde kısa bir süre daha forma giyecek. G.Saray'a imza atan oyuncu, 15 Haziran-13 Temmuz tarihleri arasındaki Kulüpler Dünya Kupası'nda Bayern Münih forması giyecek. Ancak Alman devinin temmuz ayındaki eleme aşamalarında süre almayacak.