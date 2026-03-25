  • Kupa krizi büyüyor: Senegal, şampiyonluk için CAS'a gitti
Spor

Kupa krizi büyüyor: Senegal, şampiyonluk için CAS'a gitti

CAS, Senegal'in şampiyonluğunun geri alınmasına ilişkin itirazını incelemeye aldı. Afrika temsilcisi, kupanın yeniden kendilerine verilmesini talep ediyor.

HABER MERKEZİ25 Mart 2026 Çarşamba 20:42 - Güncelleme:
Kupa krizi büyüyor: Senegal, şampiyonluk için CAS'a gitti
Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Senegal'in Afrika Uluslar Kupası (AFCON) şampiyonluğunun elinden alınmasına karşı yaptığı itirazı değerlendirmeye aldığını açıkladı. Senegal, kararın iptal edilmesini ve şampiyonluğun yeniden kendilerine verilmesini talep ediyor.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), 17 Mart'ta aldığı kararla, finalin üzerinden iki ay geçtikten sonra Fas'ı şampiyon ilan etmişti.

CAF, Senegal'in sahayı terk etmesini "hükmen mağlubiyet" olarak değerlendirerek kupayı geri aldı ve Fas'ı finalde 3-0 galip saydı. Böylece Fas, 49 yıl aradan sonra ikinci kez AFCON şampiyonu ilan edildi.

Senegal cephesi ise karara sert tepki gösterdi. Başbakanlık adına yapılan açıklamada kararın "spor etiğiyle çeliştiği" ifade edildi. Senegal Futbol Federasyonu da kararı "adaletsiz, benzeri görülmemiş ve kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

CAS, dosyanın incelenmesi için bir hakem heyeti oluşturulacağını duyurdu. Senegal'in 20 gün içinde savunmasını sunması, ardından CAF'ın da 20 gün içinde yanıt vermesi bekleniyor. Sürecin tamamlanmasının ise yaklaşık bir yıl sürebileceği belirtiliyor.

FİNALDE NELER YAŞANMIŞTI?

18 Ocak'ta oynanan finalde Senegal, uzatmalarda attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılmıştı. Ancak maçın normal süresinin son anlarında Fas lehine verilen tartışmalı penaltı sonrası Senegal oyuncuları sahayı terk etmiş, karşılaşma 17 dakika durmuştu.

Oyun yeniden başladıktan sonra Brahim Diaz'ın kullandığı "panenka" penaltı kurtarılmış, ardından Sadio Mane takım arkadaşlarını sahaya dönmeye ikna etmişti. Senegal, uzatmalarda Pape Gueye'nin golüyle kupaya uzanmıştı.

CAF ise Senegal'in bu davranışının turnuva talimatlarının 82. maddesini ihlal ettiğini belirtti. Bu maddeye göre, hakem izni olmadan sahayı terk eden takım hükmen mağlup sayılıyor. 84. madde ise bu ihlalin 3-0 mağlubiyet ve turnuvadan ihraçla sonuçlanacağını öngörüyor.

Fas Futbol Federasyonu ise yaptığı açıklamada, sürecin sportif performansla ilgili olmadığını, yalnızca turnuva kurallarının uygulanmasını talep ettiklerini vurguladı.

