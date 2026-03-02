Galatasaray, Türkiye Kupası'nda salı akşamı Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Galatasaray, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı. Sarı-kırmızılılarda eksikler dikkat çekti.

Galatasaray'ın açıklamasında, "Aktif dinlendirme amacıyla özel çalışmaya alınan Uğurcan Çakır, Davinson Sánchez, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın yanı sıra hafif ağrıları bulunan ve risk alınmak istenmeyen Roland Sallai, Yunus Akgün ve Mauro Icardi; Ziraat Türkiye Kupası'ndaki C. Alanyaspor maçı kamp kadrosunda bulunmamaktadır." denildi.