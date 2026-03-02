İSTANBUL 13°C / 4°C
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kupa maçı öncesi 8 eksik! Galatasaray kamp kadrosunu duyurdu
Spor

Kupa maçı öncesi 8 eksik! Galatasaray kamp kadrosunu duyurdu

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu duyurdu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ2 Mart 2026 Pazartesi 16:40 - Güncelleme:
Kupa maçı öncesi 8 eksik! Galatasaray kamp kadrosunu duyurdu
ABONE OL

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda salı akşamı Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Galatasaray, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı. Sarı-kırmızılılarda eksikler dikkat çekti.

Galatasaray'ın açıklamasında, "Aktif dinlendirme amacıyla özel çalışmaya alınan Uğurcan Çakır, Davinson Sánchez, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın yanı sıra hafif ağrıları bulunan ve risk alınmak istenmeyen Roland Sallai, Yunus Akgün ve Mauro Icardi; Ziraat Türkiye Kupası'ndaki C. Alanyaspor maçı kamp kadrosunda bulunmamaktadır." denildi.

Galatasaray'ın kamp kadrosu şu şekilde:

