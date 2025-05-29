UEFA Konferans Ligi finalinde İngiltere temsilcisi Chelsea ile İspanya'nın Real Betis takımı karşılaştı.

Polonya'nın Wroclaw kentinde bulunan Wroclaw Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Chelsea 3-1 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı.

Real Betis'in golünü 9. dakikada Abdüssamed ez-Zelzuli kaydetti.

İlk yarı, İspanyol ekibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Chelsea, 65'te Enzo Fernandez ve 70'de Nicolas Jackson'ın bulduğu gollerle öne geçti. Chelsea'de Jadon Sancho, 83. dakikada attığı golle farkı 2'ye yükseltti.

Mücadelede başka gol sesi çıkmazken, 3-1 kazanan Chelsea, şampiyonluğa ulaştı.

EZ ABDE ATTI, REAL BETİS ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmanın 9. dakikasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topu kontrol eden Isco, soluna doğru pasını aktardı. Ceza alanı yayı üzerinde sol çaprazda topla buluşan Ez Abde ceza sahasına girer girmez sol ayağıyla vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu.

CHELSEA, BERABERLİĞİ YAKALADI

Mücadelenin 65. dakikasında ise sağ iç kulvarda topla buluşan Cole Palmer sol ayağıyla ortayı yaptı, penaltı noktası üzerinde bulunan Enzo Fernandez'in kafa vuruşunun ardından yerden seken top kaleci Adrian'ın sağından ağlara gitti.

PALMER YİNE ASİST YAPTI, CHELSEA ÖNDE

Dakikalar 70'i gösterdiğinde ise sağ kanattan şık çalımla ceza sahasına giren Palmer, sağ ayağıyla ortaladı. Kale sahası ön çizgisi üzerinde sağ çaprazda bulunan Nicolas Jackson'ın göğsüyle dokunduğu top, kaleci Adrian'ın solundan ağlara gitti.

JADON SANCHO FİŞİ ÇEKTİ

Maçın 83. dakikasında ise Dewsbury-Hall'un pasıyla ceza alanı içi sol çaprazında topla buluşan Jadon Sancho, sağ ayağınn içiyle vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak, uzak köşeden ağlara gitti.

CHELSEA TARİHE GEÇTİ

Chelsea, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde kupa kazanan ilk takım oldu. Chelsea aynı zamanda UEFA Süper Kupa ve UEFA Kupa Galipleri Kupası da olmak üzere toplamda 5 kupayı birden kazanan tarihteki ilk takım oldu.