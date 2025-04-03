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Spor

Kupa Voley Dörtlü Final'i yarın İzmir'de başlayacak

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 2025 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Final'i yarın İzmir'de başlayacak.

AA3 Nisan 2025 Perşembe 10:51 - Güncelleme:
Kupa Voley Dörtlü Final'i yarın İzmir'de başlayacak
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2025 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Final'i yarın İzmir'de başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre organizasyon, 4-5 Nisan tarihlerinde Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenecek.

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de şampiyon olan takım, gelecek sezon Türkiye'yi CEV Kupası'nda temsil etme hakkı kazanacak.

2025 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Finali'nin maç programı şu şekilde:

YARI FİNAL:

Yarın:

15.00 Fenerbahçe Medicana-Türk Hava Yolları

18.30 Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank

FİNAL:

5 Nisan Cumartesi:

16.00 1. maçın galibi-2. maçın galibi

  • Fenerbahçe Medicana
  • AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Final
  • İzmir

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