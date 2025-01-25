İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ocak 2025 Cumartesi / 26 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,6878
  • EURO
    37,4911
  • ALTIN
    3178.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kupa Voley'de çeyrek final programı açıklandı
Spor

Kupa Voley'de çeyrek final programı açıklandı

AXA Sigorta Kupa Voley'de kadınlar ve erkeklerde çeyrek final etabının maç programı belli oldu.

AA25 Ocak 2025 Cumartesi 15:08 - Güncelleme:
Kupa Voley'de çeyrek final programı açıklandı
ABONE OL

AXA Sigorta Kupa Voley'de kadınlar ve erkeklerde çeyrek final etabının maç programı belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre karşılaşmalar kadınlarda 12-13 Şubat, erkeklerde ise 18-19 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Tek maç üzerinden yapılacak çeyrek final karşılaşmalarını kazanan takımlar Dörtlü Final'e kalacak.

Çeyrek final etabının maç programı şöyle:

KADINLAR

12 Şubat Çarşamba:

13.00 Eczacıbaşı Dynavit-Kuzeyboru (İBB Cebeci)

14.00 Fenerbahçe Medicana-Bahçelievler Belediyespor (TVF Burhan Felek Vestel)

15.30 VakıfBank-Galatasaray Daikin (VakıfBank Spor Sarayı)

13 Şubat Perşembe:

19.00 Türk Hava Yolları-Beşiktaş (TVF Burhan Felek Vestel)

ERKEKLER

18 Şubat Salı:

13.00 Halkbank-Altekma (TVF Ziraat Bankkart)

17.00 Ziraat Bankkart-Arkas Spor (TVF Ziraat Bankkart)

19.30 Fenerbahçe Medicana-Spor Toto (TVF Burhan Felek Vestel)

19 Şubat Çarşamba:

14.00 Galatasaray HDI Sigorta-İstanbul Gençlik Spor (TVF Burhan Felek Vestel)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.