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Spor

Kupa Voley'de çeyrek finallerin maç takvimi belli oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu, AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu'nda çeyrek final maçlarının programını açıkladı.

AA23 Şubat 2023 Perşembe 19:51 - Güncelleme:
Kupa Voley'de çeyrek finallerin maç takvimi belli oldu
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Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu'nda çeyrek final maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tek maç üzerinden oynanacak maçlar sonunda galip gelen 4 takım "Dörtlü Finale" yükselecek.

MAÇ PROGRAMI ŞU ŞEKİLDE:

7 Mart Salı:

17.00 Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)

8 Mart Çarşamba:

14.00 Türk Hava Yolları-Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel)

17.00 VakıfBank-Galatasaray HDI Sigorta (Vakıfbank)

17.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Sarıyer Belediyespor (Mimar Sinan)

Muhtemel eşleşmeler

Dörtlü Finalde ise muhtemel yarı final eşleşmeleri şu şekilde olacak:

VakıfBank-Galatasaray HDI Sigorta maçının galibi-Aydın Büyükşehir Belediyespor-Sarıyer Büyükşehir Belediyespor maçının galibi

Türk Hava Yolları-Kuzeyboru maçının galibi-Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit maçının galibi

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