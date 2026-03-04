Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de Dörtlü Final eşleşmeleri belli oldu.
Tek maç eleme usulüne göre oynanan çeyrek finalde rakiplerine üstünlük kuran Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Medicana, VakıfBank ve Galatasaray Daikin, Dörtlü Final'e yükseldi.
Kupada Dörtlü Final heyecanı, 24-25 Mart'ta Ankara'da yaşanacak. Yarı finalde 24 Mart Salı günü Eczacıbaşı Dynavit ile Fenerbahçe, VakıfBank ile Galatasaray Daikin karşı karşıya gelecek.
Bu müsabakaları kazanan takımlar, finale yükselecek. Final maçı, 25 Mart Çarşamba günü oynanacak.