4 Mart 2026 Çarşamba
  • Kupa Voley'de Dörtlü Final eşleşmeleri belli oldu
Spor

Kupa Voley'de Dörtlü Final eşleşmeleri belli oldu

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de Dörtlü Final eşleşmeleri belli oldu.

AA4 Mart 2026 Çarşamba 22:26
Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de Dörtlü Final eşleşmeleri belli oldu.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan çeyrek finalde rakiplerine üstünlük kuran Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Medicana, VakıfBank ve Galatasaray Daikin, Dörtlü Final'e yükseldi.

Kupada Dörtlü Final heyecanı, 24-25 Mart'ta Ankara'da yaşanacak. Yarı finalde 24 Mart Salı günü Eczacıbaşı Dynavit ile Fenerbahçe, VakıfBank ile Galatasaray Daikin karşı karşıya gelecek.

Bu müsabakaları kazanan takımlar, finale yükselecek. Final maçı, 25 Mart Çarşamba günü oynanacak.

