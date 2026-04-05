  Kupa Voley'de dörtlü final heyecanı yarın başlıyor
Kupa Voley'de dörtlü final heyecanı yarın başlıyor

2026 AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Finali, 32. kez düzenleniyor ve dört güçlü takım Eskişehir'de şampiyonluk kupasını kaldırmak için yarın sahaya çıkıyor. Son şampiyon Fenerbahçe Medicana'nın tahtını koruma mücadelesi vereceği turnuvada Kupa Voley tarihinin en iddialı kadrosu bir araya geliyor.

2026 AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Finali, yarın Eskişehir'de başlayacak.

İlk kez 1988-89 sezonunda düzenlenen organizasyonun 32'ncisi, yarın ve 7 Nisan Salı günü ESTÜ Spor Salonu'nda yapılacak.

Dörtlü finalde son şampiyon Fenerbahçe Medicana'nın yanı sıra Ziraat Bankkart, Galatasaray HDI Sigorta ve İstanbul Gençlikspor mücadele edecek.

Yarın oynanacak yarı finallerde Ziraat Bankkart ile İstanbul Gençlikspor 15.00'te, Galatasaray HDI Sigorta ile Fenerbahçe Medicana ise 19.00'da karşılaşacak.

Kupanın sahibi, 7 Nisan Salı günü 19.00'da başlayacak final maçının ardından belli olacak.

- Halkbank'ın 9 şampiyonluğu var

Kupayı 9 kez müzesine götüren Halkbank, organizasyonun en başarılı takımı ünvanını taşıyor.

Başkent ekibini, 5 şampiyonlukla Fenerbahçe ve 4 şampiyonlukla Netaş takip ediyor.

Erkekler Kupa Voley'i kazanan takımlar şöyle:

TakımŞampiyonluk
Halkbank9
Fenerbahçe5
Netaş4
Arkas3
Eczacıbaşı3
Arçelik2
SSK2
Ziraat Bankası1
Spor Toto1
Sönmez Filamentspor1

