AXA Sigorta Kupa Voley'de Dörtlü Final maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kadınlarda Ankara'da, erkeklerde ise Eskişehir'de düzenlenecek Kupa Voley Dörtlü Finali'nin maç programı şu şekilde:

Ankara

24 Mart Salı:

Yarı finaller

15.00 VakıfBank-Galatasaray Daikin

19.00 Fenerbahçe Medicana-Eczacıbaşı Dynavit

25 Mart Çarşamba:

19.00 Final maçı

Eskişehir

6 Nisan Pazartesi:

Yarı finaller

15.00 Ziraat Bankkart-İstanbul Gençlikspor

19.00 Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe Medicana

7 Nisan Salı:

19.00 Final maçı