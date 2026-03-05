AXA Sigorta Kupa Voley'de Dörtlü Final maçlarının programı belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kadınlarda Ankara'da, erkeklerde ise Eskişehir'de düzenlenecek Kupa Voley Dörtlü Finali'nin maç programı şu şekilde:
Ankara
24 Mart Salı:
Yarı finaller
15.00 VakıfBank-Galatasaray Daikin
19.00 Fenerbahçe Medicana-Eczacıbaşı Dynavit
25 Mart Çarşamba:
19.00 Final maçı
Eskişehir
6 Nisan Pazartesi:
Yarı finaller
15.00 Ziraat Bankkart-İstanbul Gençlikspor
19.00 Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe Medicana
7 Nisan Salı:
19.00 Final maçı