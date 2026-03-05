İSTANBUL 13°C / 6°C
Spor

Kupa Voley'de Dörtlü Final maçlarının programı belli oldu

AXA Sigorta Kupa Voley'de kadınlar ve erkeklerde 'Dörtlü Final' maçlarının programı belli oldu.

AA5 Mart 2026 Perşembe 17:34
Kupa Voley'de Dörtlü Final maçlarının programı belli oldu
AXA Sigorta Kupa Voley'de Dörtlü Final maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kadınlarda Ankara'da, erkeklerde ise Eskişehir'de düzenlenecek Kupa Voley Dörtlü Finali'nin maç programı şu şekilde:

Ankara

24 Mart Salı:

Yarı finaller

15.00 VakıfBank-Galatasaray Daikin

19.00 Fenerbahçe Medicana-Eczacıbaşı Dynavit

25 Mart Çarşamba:

19.00 Final maçı

Eskişehir

6 Nisan Pazartesi:

Yarı finaller

15.00 Ziraat Bankkart-İstanbul Gençlikspor

19.00 Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe Medicana

7 Nisan Salı:

19.00 Final maçı

