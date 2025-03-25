Kupa Voley'de şampiyon Fenerbahçe Medicana

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Finali'nde Halkbank'ı 3-0 yenen Fenerbahçe Medicana, kupada şampiyonluğa ulaştı.
Salon: Yenişehir Spor Salonu
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Yavuzakdemir
Halkbank: Yunus Emre Tayaz, Maa, Kooy, Sercan Yüksel Bidak, Lagumdzija, Hidalgo (Volkan Döne, İzzet Ünver, Sotola, Ekrem Caner Çiçekoğlu)
Fenerbahçe Medicana: Ngapeth, Hakkı Çapkınoğlu, Kaan Gürbüz, Yiğit Gülmezoğlu, Jendryk, Drzyzga (Caner Dengin, Baturalp Burak Güngör, Caner Pekşen, Luburic)
Setler: 19-25, 23-25, 17-25
Süre: 89 dakika (28, 34, 27)