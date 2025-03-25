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Spor

Kupa Voley'de şampiyon Fenerbahçe Medicana

Fenerbahçe Medicana, AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de Halkbank'ı 3-0 yenerek şampiyon oldu.

AA25 Mart 2025 Salı 17:03 - Güncelleme:
Kupa Voley'de şampiyon Fenerbahçe Medicana
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Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Finali'nde Halkbank'ı 3-0 yenen Fenerbahçe Medicana, kupada şampiyonluğa ulaştı.

Salon: Yenişehir Spor Salonu

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Yavuzakdemir

Halkbank: Yunus Emre Tayaz, Maa, Kooy, Sercan Yüksel Bidak, Lagumdzija, Hidalgo (Volkan Döne, İzzet Ünver, Sotola, Ekrem Caner Çiçekoğlu)

Fenerbahçe Medicana: Ngapeth, Hakkı Çapkınoğlu, Kaan Gürbüz, Yiğit Gülmezoğlu, Jendryk, Drzyzga (Caner Dengin, Baturalp Burak Güngör, Caner Pekşen, Luburic)

Setler: 19-25, 23-25, 17-25

Süre: 89 dakika (28, 34, 27)

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