7 Nisan 2026 Salı / 20 Sevval 1447
Kupa Voley'de şampiyon Ziraat Bankkart

Ziraat Bankkart, AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

AA7 Nisan 2026 Salı 20:33
Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yenerek şampiyon oldu.

Salon: ESTÜ Spor Salonu

Hakemler: Ozan Çagı Sarıkaya, İsmail Yıldırım

Ziraat Bankkart: Murat Yenipazar, Fornal, Bedirhan Bülbül, Abdelaziz, Clevenot, Vahit Emre Savaş (Berkay Bayraktar, Burakhan Tosun)

Galatasaray HDI Sigorta: Doğukan Ulu, Patry, Jaeschke, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Maar (Caner Ergül, Hasan Yeşilbudak, Wright, Hacı Şahin, Gökçen Yüksel, Alonso, Can Koç)

Setler: 25-21, 25-12, 25-19

Süre: 81 dakika

ÖNERİLEN VİDEO

Üsküdar Belediyesi'nde rüşvet çarkı patladı! Valizlerden milyonlar fışkırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
