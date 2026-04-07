Kupa Voley'de şampiyon Ziraat Bankkart

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yenerek şampiyon oldu.
Salon: ESTÜ Spor Salonu
Hakemler: Ozan Çagı Sarıkaya, İsmail Yıldırım
Ziraat Bankkart: Murat Yenipazar, Fornal, Bedirhan Bülbül, Abdelaziz, Clevenot, Vahit Emre Savaş (Berkay Bayraktar, Burakhan Tosun)
Galatasaray HDI Sigorta: Doğukan Ulu, Patry, Jaeschke, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Maar (Caner Ergül, Hasan Yeşilbudak, Wright, Hacı Şahin, Gökçen Yüksel, Alonso, Can Koç)
Setler: 25-21, 25-12, 25-19
Süre: 81 dakika