Kupa Voley'in sahibi Fenerbahçe Medicana oldu

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Finali'nde Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit ile karşı karşıya geldi.

İzmir Halkpınar Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi sarı lacivertliler 3-0 kazanarak üst üste 2. kez kupanın sahibi oldu.

Fenerbahçe Medicana, bu şampiyonluğun ardından önümüzde sezon ülkemizi CEV Kupası'nda temsil etme hakkı kazandı.

FENERBAHÇE FİNALE NASIL GELDİ?

Sarı Melekler çeyrek finalde Bahçelievler Belediyesi'ni 3-0, yarı finalde ise Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.

ECZACIBAŞI FİNALE NASIL GELDİ?

AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar yarı finalinde İzmir'de VakıfBank ile karşılaşan Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 25-18, 25-27, 25-22, 25-18 ve 15-10 skorlarla 3-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

9 FİNALDE 5 ŞAMPİYONLUK

Daha önce Kupa Voley'de 9 kez final oynayan Fenerbahçe Medicana 5. şampiyonluğunu elde etti.

SETLER

1.SET: 26-24

2.SET: 25-22

3.SET: 28-26