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Spor

Kupa Volley'de B Grubu maçları başladı

Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley B Grubu Çukurova Belediyespor ile karşılaşan Sigorta Shop, rakibini 3-2 yendi.

1 Ekim 2023 Pazar 00:10 - Güncelleme:
Kupa Volley'de B Grubu maçları başladı
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Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley B Grubu ilk karşılaşmasında Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, Çukurova Belediyespor'u 3-2 yendi.

Grup mücadelesine saat 18.00'deki Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Galatasaray Daikin maçıyla devam edilecek.

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Arzu Uzatöz, Serhat Semiz

Çukurova Belediyespor: Hazal Selin Uygur, Nur Sevil Gökbudak, Dimitorva, Yasemin Yıldırım, Fabris, Ezgi Bektaş (Ceren Önal, Berin Yıldırım, Berra Eren, Burcu Yönder)

Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: Aslıhan Kılıç, Micaya, Ceren Karagöl, Samedy, Markova, Hande Korkut (Merve İşbilir, Derya Çayırgan, Burcu Şentürk)

Setler: 12-25, 25-23, 20-25, 27-25, 4-15

Süre: 124 dakika (22, 28, 26, 35, 13)

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