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Spor

Kupada 10 gollü maç! Kazanana Çorum FK

Çorum FK, Türkiye Kupası'nın 5. turunda karşılaştığı 24 Erzincanspor'u 6-4 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

19 Aralık 2024 Perşembe 19:04 - Güncelleme:
Kupada 10 gollü maç! Kazanana Çorum FK
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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Çorum FK, deplasmanda 24 Erzincanspor ile karşılaştı. 13 Şubat Şehir Stadyumu'nda oynanan maçı Çorum FK 6-4 kazandı.

Çorum FK, 3 ve 51. dakikalarda Ahmethan Köse, 49. dakikada Eren Karadağ ve 59. dakikada Mustafa Yalçınkaya'nın golleriyle 4-0 öne geçti. 24 Erzincanspor, 68. dakikada Yasin Gülger, 69 ve 75. dakikalarda Şamil Başaran ile skoru 4-3'e getirdi ve umutlandı. Çorum FK 84. dakikada Suat Kaya'nın penaltıdan attığı golleskoru 5-3 yaptı. Erzincanspor 86. dakikada Salih Emin Sebetci ile bir gol daha buldu ve skoru 5-4 yaptı. Çorum FK 90+5. dakikada Eren Karadağ ile bir gol daha buldu ve Çorum maçı 6-4 kazandı.

Erzincanspor'da Muhammet Özkal, 90+4. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Çorum FK, kupada adını gruplara yazdıran taraf oldu.

Türkiye Kupası'nda kura çekimi 20 Aralık Cuma günü 14.30'da çekilecek.

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