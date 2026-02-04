Kupada 4 golün atıldığı maçta Gençlerbirliği ile Eyüpspor yenişemedi

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. haftasında Gençlerbirliği ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. 4 golün atıldığı maçta taraflar, 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Eryaman Stadı'nda oynanan mücadelede hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çaldı. Gol düellosuna sahne olan çekişmeli maç 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Gençlerbirliği'nin golleri 12. dakikada Dal Varesanovic ve 24. dakikada penaltıdan Ensar Kemaloğlu'dan geldi. İkas Eyüpspor'un sayılarını ise 34. ile 44. dakikalarda Angel Torres kaydetti.

Bu sonucun ardından Gençlerbirliği grubunda 7 puana yükseldi. İkas Eyüpspor ise puanını 4 yaptı.