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Spor

Kupada büyük sürpriz! Samsunspor veda etti

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Thomas Reis'ın ekibi Samsunspor, evinde Cahit Erçevik'in yönetimindeki TFF 3. Lig ekibi 52 Orduspor'a 4-2 yenilerek kupaya veda etti.

3 Aralık 2024 Salı 23:39 - Güncelleme:
Kupada büyük sürpriz! Samsunspor veda etti
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Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Thomas Reis'ın ekibi Samsunspor, evinde Cahit Erçevik'in yönetimindeki TFF 3. Lig ekibi 52 Orduspor'a 4-2 yenilerek kupaya veda etti.

Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçın normal süresi 2-2 bitti ve uzatmalarda 52 Orduspor 4-2 kazanmayı bildi.

52 Orduspor'un gollerini 16. dakikada Harun Özcan, 79. dakikada penaltıdan Yusuf Atasoy, 96. dakikada Yunus Köse ve 106. dakikada Nevzat Bilen kaydetti.

Samsunspor'un gollerini ise 25. dakikada penaltıdan Ercan Kara ve 41. dakikada Soner Aydoğdu kaydetti. Öte yandan Samsunspor'da Yunus Emre Çift, 78. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte 52 Orduspor kupada 5. tura yükselen ekip olurken, Süper Lig'de 3. sırada bulunan Samsunspor kupaya 4. turda veda etmiş oldu.

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