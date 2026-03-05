İSTANBUL 13°C / 6°C
Spor

Kupada çeyrek final zamanı! Dev derbiye sahne olabilir

Ziraat Türkiye Kupası'nda son hafta karşılaşmaları oynanırken gözler çeyrek final eşleşmelerine çevrildi. Grubunu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe ile lider tamamlayan Galatasaray'ın eşleşme ihtimali bulunuyor. İşte detaylar...

5 Mart 2026 Perşembe 00:17
Kupada çeyrek final zamanı! Dev derbiye sahne olabilir
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının son haftası, oynanan karşılaşmalar devam ederken gözler bir yandan da çeyrek final eşleşmelerine çevrildi. Bu turda iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray'ın karşı karşıya gelme ihtimali de bulunuyor.

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda grubu ikinci sırada tamamladığı için seri başı olamadı ve bu nedenle çeyrek final karşılaşmasını deplasmanda oynayacak. Olası bir eşleşme durumunda Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, Rams Park'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Eğer Galatasaray ve Fenerbahçe çeyrek finalde rakip olursa aynı hafta RAMS Park'ta iki derbi (lig ve kupa) oynanacak.

Son hafta maçlarının tamamlanmasının ardından Fenerbahçe, bir başka ezeli rakibi Trabzonspor ile de eşleşebilir.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Grup maçlarının 5 Mart 2026 Perşembe günü tamamlanmasının ardından, TFF'nin çeyrek final kura çekimini 9-13 Mart 2026 tarihleri arasındaki hafta içinde yapması planlanıyor. Kura çekimi, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kulüp temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Kura çekimiyle birlikte sadece çeyrek final değil, yarı final eşleşmeleri ve ev sahibi olacak takımlar da bir şema halinde netleşecek.

ÇEYREK FİNAL VE YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Çeyrek finalde grup birincileri ve en iyi ikinci takımlar seribaşı olarak sahaya çıkacak. Seribaşı takımlar kendi sahasında maçlarını oynayacak. Çeyrek final maçları tamamlandıktan sonra yapılacak kura ile yarı final eşleşmeleri ve ev sahibi takımlar belirlenecek.

